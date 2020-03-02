Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

02 Mart 2020, Pazartesi 20:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

AA


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