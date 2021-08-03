Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.
03 Ağustos 2021, Salı 22:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma dolayısıyla Radev'e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.
AA
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