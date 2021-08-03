Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

03 Ağustos 2021, Salı 22:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma dolayısıyla Radev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

AA

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