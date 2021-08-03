Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma dolayısıyla Radev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

AA