Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
27 Haziran 2020, Cumartesi 18:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
İHA
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