Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Bütün illerde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. 6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte bir çok adım attık. Hakim - savcı sayısını neredeyse 2.5 kat arttırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylarından hakim ve savcılarımızın çalışma şartlarına kadar her alanda iyileştirmelere gittik.

Adalet kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi iradenin kalkınmaya yönelik yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz.

Hakim ve savcıları merdiven altında sandalyelerde adalet dağıtmak gibi utanç sahnelerinden kurtardık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binamızı törenle hizmete aldık. 6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak kalite ve vakit kaybının önüne geçtik. Ankara'ya modern bir adliye binası yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

Adaletin tecellisi için sağlıklı bir çalışma ortamının önemi elbette tartışma götürmez. Ama sadece modern binalar yapmakla adaletin tesis edilemeyeceği de bir gerçektir. Temel şart, güçlü, tarafsız ve bağımsız bir hukuk sisteminin varlığıdır. Yargı camiamız uzun yıllar boyunca ya vesayetçilerin ya da halka rağmen halkçılık yapan jakoben düşüncenin tasavvuru altında kalmıştır. Bir sağdan bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği dönemler yaşadık. Uyduruk davalarla başbakanların asıldığı yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan sözde yargı mensupları gördük. Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk.

Kamuoyumuz ile paylaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı, reform irademizin en son belgeleridir. Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik. Birinci yargı paketinde ceza muhakemesinde ciddi değişiklikler yaptık. Özellikle ifade özgürlüğünde hak arama yollarını genişlettik. E-Duruşma uygulamasını yargının hizmetine sunduk. Salgın sürecinde yargı camiamız ve vatandaşlarımız bu uygulamadan ciddi yardım sağladı.

Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı devletin milletle beraber yol yürümesi ve yol yürürken de kendisini sürekli olarak yenileyebilmesidir.

HER İLDE SULH KOMİSYONLARINI DEVREYE ALIYORUZ

Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talep ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla sağlamayı esas alacağız. İcra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. İdari sulh usulü, sistemi rahatlatacak bir uygulama olacak. Dosyalar arasından vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz vatandaşın. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren alternatif bir hukuk sistemini hedefliyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709. İş yükünde son 10 yılda düşüş sağlandığını görüyoruz, bu oranı daha da aşağıya çekecek alternatifler düşünüyoruz. Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız. Hakim ve savcılık mesleğine adım atacak genç kardeşlerim, bu yapılanların hedefine ulaşması ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Yorulmadan okumanız, teori ve pratiği yakından takip etmeniz bu millete olan borcunuzdur.