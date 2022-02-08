Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Karaca'yı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Cem Karaca'yı vefatının 18'inci yıl dönümünde andı.
08 Şubat 2022, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491104539788726275
DHA
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