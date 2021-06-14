Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Meriç'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.
14 Haziran 2021, Pazartesi 00:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
AA
https://twitter.com/RTErdogan/status/1404158175927058434