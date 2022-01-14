Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla’da katıldığı test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninin ardından deniz yoluyla Çengelköy’e geçti. Vapurdan inip sahile geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

İHA