Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz yoluyla geldiği Çengelköy sahilinde inerek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

14 Ocak 2022, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla’da katıldığı test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninin ardından deniz yoluyla Çengelköy’e geçti. Vapurdan inip sahile geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisine seslenen vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

İHA

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