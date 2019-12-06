Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren’in ailesiyle görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu´da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir´in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir´in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

DHA