Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılamaz

SANDIKTAN ÇIKARLARSA KAYYUM ATARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kızılcahamam’daki toplu açılış töreninde Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, “Şunu açık söylüyorum. Şimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok... Anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok” dedi.

'BAKANLIK DA ÇALIŞIYOR'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam’daki AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, MHP’nin af önerisi için, “Geçmişte çok aflar çıkarıldı. ‘Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz’ diye biz düşünemeyiz. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. Bizim öncelikli ölçümüz maşeri (toplumsal) vicdandır” dedi. Gazetecilerin soruları üzerine de MHP’nin kendi teklifinin haricinde Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışması olduğunu vurgulayan Erdoğan, tekliflerin her yönüyle ele alınacağını kaydetti.

'IMF DEFTERİ KAPANDI'

Toplantıdaki konuşmasında, IMF ile ilişkilere de değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim IMF ile işimiz yok. Biz bu defteri kapattık. Ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF’in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz. Ekonomik göstergeler çok iyi. Yıl sonuna kadar 5 milyar dolar faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Türkiye, IMF defterini açmamak üzere kapatmıştır. IMF konusunun gündeme getirilmesinin nedenini biliyoruz. Başaramayacaklar.”

KAYIP GAZETECİ YORUMU

“Cemal Bey benim çok eski tanıdığım bir gazeteci. Beklentim hâlâ iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durum ile karşı karşıya kalmayız. Ben inanıyorum ki; bu dünyada özgürlüklerin takipçisi olanlar, bu işin peşini bırakmayacaktır. Ben de Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Büyükelçiliğe, havalimanına girişler çıkışlar hepsi inceleniyor.”