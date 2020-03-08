Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.
08 Mart 2020, Pazar 20:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nin ardından kara yoluyla Silivri'ye geçti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.
"Kanal İstanbul'u da yapacağız"
Erdoğan, daha sonra Silivri'de halka hitap etti.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.
AA