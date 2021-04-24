Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla iftarda bir araya geldi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 00:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü’nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi.

DHA

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