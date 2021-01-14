Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı
Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a corona virüs aşısı yapıldı.
14 Ocak 2021, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çin'den gelen corona virüs aşılarının yapımına başlandı.
Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek corona virüs aşısı yaptırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.