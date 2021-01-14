Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs aşısı yaptırdı

Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a corona virüs aşısı yapıldı.

14 Ocak 2021, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çin'den gelen corona virüs aşılarının yapımına başlandı.

Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek corona virüs aşısı yaptırdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Kayıt dışı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Cumhurbaşkanı Avrupa’ya gidebilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehirdeki çoban Menşure Teyze, keçilerinden vazgeçmiyor