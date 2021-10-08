Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti

Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti.

08 Ekim 2021, Cuma 14:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, burada vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.


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