Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Bugün burada bizim adımıza İstanbul'un her ilçesini her sokağını muhabbetle kucaklaşacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tebliğ edeceğiz. Osman Nuri Kabaktepe'yi İstanbul il başkanı yapıyoruz. Devraldığı bayrağı İstanbul'da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz.

Bu gece saat 3'e kadar beraber çalıştık. Durmak yok yola devam. Genç ve dinamik kadro ile yola devam ediyoruz. AK parti geleceği kuşatan bir parti. Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde, hala Türkiye'de alternatifsiz konumda bulunmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz.

KONGRE ÖNCESİ SÜRPRİZ

Kongrede konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ederlezi ve Karadeniz türküsüyle herkesi büyüleyen görme engelli Tuana Balkan, 'Beraber Yürüdük Biz Yollarda' şarkısını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tuana'ya eşlik etti.

Ülkemize, milletimize ve İstanbul'a hizmet davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gençler, onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağasından Ayasofya minarelerini kurtaracağız dediler. Biz cevabımızı Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar mesajlarını bu aziz şehrin duvarlarına 'zulüm 1453'te başladı' diyerek verdiler, biz cevabımızı 'büyük ve güçlü Türkiye' diyerek verdik. Onlar başlattıkları darbeyle istiklalimize el uzattılar, biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik.

''EZANLARI SUSTURMAK İÇİN KAPILARA DAYANDILAR''

Onlar ezanları susturmak için kapılara dayandılar. Bira kutularıyla beraber o camiimizi girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi?

O Gezi Olayları'nda da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir.

Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik, onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler, biz cevabımızı Rabia'mızla verdik. Onlar gençlerimizi değerlerinden uzaklaştırarak mankurtlaştırmaya çalıştılar. Biz cevabımızı gençlerimize 2053 vizyonunu emanet ederek verdik.

İstanbul'u yanımıza aldığımızda içerideki hainlerden dışarıdaki düşmanlara kadar yedi düvele meydan okuyacak güce sahip olduk. Hiç kimsenin bu şehre, ülkeye, millete kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz olmuştur, belki hatalarımız da olmuştur. Hepsi de giderilir, hepsi de tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet heyecanını ve iradesini güçlendirerek sürdürmektir.

İSTANBUL'A 275 KATRİLYON YATIRIM

Bizim İstanbul'u aşkla seviyoruz ifademiz sadece bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bu sözün gerisinde çok büyük bir müktesebat var. Mesela sadece son 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Sadece son 18 yılda İstanbul'a eski rakamla 275 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. 275 milyar.

Eğitimde 38 bin 361 yeni derslik kazandırdık, 1 milyonun üzerinde yüksek öğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü 37 bin 500 akademik personelin çalıştığı İstanbul'a toplam 38 adet yeni üniversite kurduk. Birkaç yıl içinde de yüksek öğrenim yurt kapasitesini 2 katından fazla artıracak yatırımlarımız şu anda sürüyor.

İstanbul'a 46 adet yeni spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira tutarında kaynak aktararak ihtiyaç sahibi İstanbullu kardeşlerimizin yanında olduk.

Sağlıkta 17 bin 534 yatak kapasiteli 66 hastaneden oluşan 163 sağlık tesisi inşa ettik. Toplamda 950 yatak kapasiteli 3 hastanemizle birlikte 17 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Bunların dışında plan, projesi, ihalesi devam eden 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var. Toplu konutta 173 bin konut projesini hayata geçirdik.

İstanbul'da toplamda 16 milyon 101 bin metre kare yüzölçümünde 38 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunların 10 tanesini tamamladık.

YAPIMI SÜREN PROJELER

AKM'nin inşasında sona geliyoruz, Taksim Meydanı'nda biliyorsunuz. Muhteşem bir opera binasını İstanbulumuza kazandırıyoruz. O malum zatlar var ya, onlara rağmen. Yaparsak biz yaparız, AK Parti yapar. Çok farklı bir projeyi oraya hamdolsun inşa ettik ve kısa zamanda bitiyor.

Özel sektör muhteşem bir camiyi de Taksim Meydanı'na inşa ediyor. O da on yılların hayali. Ulaştırmada İstanbul'un bölünmüş yol uzunluğunu 500 km ilaveyle 782 km'ye çıkardık. İstanbul - İzmir otoyolunu tamamlayarak 8-9 saat süren yolculuk 3.5 saate, Bursa'yı 1 saate, Balıkesir'i 2 saate, Eskişehir'i 2-2.5 saate düşürdük.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamak üzereyiz. Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni insanlığın hizmetine sunduk. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İnşası devam eden, hatta tamamlandığında İstanbul'u ülkemize 4 bir tarafına hızlı trenle bağlamış olacağız. Halkalı Lojistik Merkezi'ni bitirdik, demiryollarımızın çoğunu yeniledik. Boğaz'ın altından geçecek yeni tünel olan Büyük İstanbul Tüneli'nin ihale hazırlıkları devam ediyor.

Yapımı süren Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattını bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Halkalı - İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını metro hattını önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

Yenikapı - İncirli - Sefaköy metrolarını ise 2023 sonuna kadar hizmete sunuyoruz. İstanbul'un kültürüne, ekonomisine cviddi katkısı olacağına inandığımız Haliç Yat Limanı ve Kompleksi planımızı da seneye bitirmeyi planlıyoruz.

Ben şu anda İstanbul'a yapılan hizmetleri anlatıyorum. Peki CHP'lilerden hiç böyle bir şey dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet diye bir şey var mı? Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik, efendi olmaya değil.

''CHP DEYİNCE AKLA ŞU GELİR: ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR"

Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve 40'a yakın

vatandaşımız maalesef öldü. Ama biz geldik, o çöplüğü kaldırdık, oraya spor tesisi yaptık. CHP deyince akla şu gelir: Çöp, çukur, çamur.

İzmir'de son yağmurlarda ne oldu? Bir hanımefendi Bay Kemal'e ne dedi: "35 yıldır şu İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda, karda kışta maalesef evlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor." O da kuzu kuzu dinliyor. İzmir'deydik geçen hafta, bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm, hesabı soracak, öyle anladım.

İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya maruz bırakanlara tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te.

Batı için Türk, yani İslam, doğu için de Türk, yani Kızıl Elma olan İstanbul'un bu kutlu kimliğini elinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz.

İstanbul'a tuğla üstüne tuğla koyan herkese Allah razı olsun diyecek, bu aziz şehre acı çektiren herkesten de hesabını sandıkta soracağız.

16 milyonluk nüfusa nazaran hayat standarttı en yüksek şehirlerden olan İstanbul'a bu özelliğini zehir etmeye çalışanları sandıkta ... çekeceğiz. İstanbul'u karanlık ve sapkın ajandalarına aparat yapmaya kalkanları, şeytanla bile iş birliğine girenleri sandıkta muhakkak ifşa edeceğiz. Bunlar teröristlerle beraber değil mi? Ama ne oldu, biz bunlara Cudi'yi, Gabar'ı buraları mezar yaptık.