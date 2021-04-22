Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi.
22 Nisan 2021, Perşembe 21:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleri ile toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
DHA