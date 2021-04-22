Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi.

22 Nisan 2021, Perşembe 21:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

DHA

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