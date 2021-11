Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizin tüm şehirlerinde her yaştan vatandaşlarımız fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. Fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımı sunuyorum. Atalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden birisidir. İmkan olanı her vatandaşımızın bahçesini ağaçla süslemesi görev zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan insanın da tüm canlıların da dostudur. 11 Kasım tarihini içinde yaşayan canlılarla birlikte dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum.

İnsanoğlunun büyük hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Yanan orman alanları, sel baskınları gibi olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz. Bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilincine sahip oldukları konusunda derin endişelerimiz var. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Orman varlığımızın arttırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil Türkiye hedefiyle son 19 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyoruz. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. BM küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer alıyor. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmaktır. 136 adet şehir ormanı kurduk. Çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz.

Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz.

ORKÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar 22.3 milyar lira ödeme yaptık. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor. Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangını ile ödemek zorunda kaldık. 299 orman yangını ile mücadele ettik bu yıl. Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde, Sibirya'da yaşanan yangınlar önemli kayıplara yol açtı. Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Amfibik uçakları bu yıl filomuza dahile ettik. İnsansız hava araçlarını da orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaya başladık. Çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi değiştirmeye devam edeceğiz. Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içinde tamamlamaktır. Her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla 252 milyon hedefi inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Her öğretmen için bir fidan fikimi kampanyası başlattık. 1000 fidanla katılacağımız kampanya ile öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız.