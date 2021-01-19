Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha büyük projelere imza atacağız

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir. AK Parti Türkiye'nin sadece 18 yılının değil inşallah geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gideceğiz, daha büyük projelere imza atacağız.

Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için orduya kadar gözbebeği kurumları kullanarak giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.

Siz her projemizi eleştirenlere bakmayın, hayata geçen her projeden onlar da yararlanıyor. 18 yıldır milletimiz hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir.







