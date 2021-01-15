Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kültürünüz ve sanatınız varsa güçlüsünüzdür. 2021 senesinin milletimizle beraber tüm insanlık için sağlık getirmesini temenni ediyorum.

Önümüzdeki dönemde salgın şartlarının hafiflemesi ile beraber DEİK bünyesindeki çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Sadece iç piyasaya yönelen şirketler salgında zor günler geçirdi ama yüzü dışarıya dönük firmalar salgın sürecini en az zararla atlattı. Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya gereksinim duyuyoruz.

Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu süreçte ülkemizin adı daha fazla çıkıyor. Ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. İnşallah salgın sonrası dönemde de dünya Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir.

Türk firmaları yine bu dönemde kaliteli ürünleri ve güvenilirlikleriyle rakiplerine fark atıyor.

Ekonomide rekor

Ekonomide tüm zamanların rekorunu kırdık. Geçen yılı 169,5 milyar dolar gibi bir ihracat rakamıyla kapatmayı başardık. İhracatçı sayımız 87 bin 400'ü aştı.

Yılın son günlerinde İngiltere ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşması Gümrük Birliği'nden sonra imzaladığımız en önemli anlaşmadır.

Bir çok destek projesini devreye aldık, gerekirse yenilerini de devreye alacağız. Her hal ve durumda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gereken noktaların üzerine gideceğiz.

Türk lirasının dolara karşı yüzde 12, euroya karşı ise yüzde 10 değer kazandığı görülüyor. Türk Lirası'nın değer kazandığını görüyoruz, bu artış ve altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar dolar üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ülke risk primimiz düşüyor, son iki ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 210 BP geriledi. Enflasyonu %30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Kim ne derse desin, yüksek faizle bir yere varamayız. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum.

Beni dinlerler dinlemezler, ben faize karşıyım. Yüksek faizle mücadeleye devam edeceğim.







