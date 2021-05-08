Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK’ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız." ifadelerini kullandı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır’ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK’ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız."

AA

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