Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle iftar programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Samsun'a gitmeden önce gençlerle iftar yapalım bu iftarın yanında bir de sohbet yapalım istedim. Bu salon çok anlamlı bir salon. Bu salonda geçmişte büyüklerimiz, Osmanlı senede iki kez uluslararası çok büyük toplantıları yaparlarmış.

Ben de bu göreve geldikten sonra yine uluslararası bazı müstesna toplantıları bu salonda yapıyorum. Her toplantıya da açık değil. Görüldüğü gibi çok farklı bir özelliğe de sahip.

Biz her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir, bunlar siyasette seçime girenlerin sandığa müracaat edenlerin en doğal hakkıdır. Bu itiraz mercii neredir? İlçe seçim kurullarıdır, il seçim kurullarıdır. Daha üst mercii YSK'dır. YSK kararını verdikten sonra da artık diyeceksiniz ki şeriatın kestiği parmak acımaz ve işi bitireceksiniz. Şu andaki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. 29 binden 13 bine oy düşüyor. Şimdi buradan buraya oylar düşüyorsa bu ne demektir burada bir kaçak var.

YSK kararını verdi beklenen o ki pazartesi de gerekçeli karar açıklanacak. Süreç başlamış vaziyette. 23 Haziran'da bu arada tabii bir de 2 Haziran seçimleri var biliyorsunuz değişik ilçelerde. Şimdi buralarda yapılan seçimlerde de bizim aleyhimize olanlar var. Verilen karara herkes uydu. CHP'ye ne oluyor ki uymuyor.

İstanbullu hemşehrilerim gereğini sandıkta yapacaktır.

4 pusulanın büyükşehir olayı ne yapar, tümünü kapsar. İl dediğimiz zaman ilçeyi kapsıyor. İlçelere yapılan itirazla büyükşehire yapılan itiraz aynı ağırlıkta değil. Büyükşehir olayı 39 ilçeyi kapsıyor. 39 ilçenin de bir tesir alanı var.

ASKERLİK SİSTEMİ

Öncelikle yeni askerlik sistemiyle alakalı olarak tabii burada 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi TSK'nın ihtiyacı. İkincisi öngörülebilir oluşu. Üçüncüsü süreklilik. 4. eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor.

Bedelli askerlik konusunda yıllarca çok ciddi birikimler, yurt dışında olanlar bizim durumumuz ne olacak sorusunu soruyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Kabul edenler oldu. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle de birlikte attığımız bazı adımlar oldu. Düşürülen ücretle de bedelli kabul görmeye başladı.

Şu anda biliyorsunuz Meclis yeni açıldı. Meclis'in bu dönemdeki çalışmaları içerisinde hayvan hakları bir yere kadar geldi. Devlet olarak da bizim bazı uygulamalarımız olacak. Bu işin iki boyutu var. Gerçekten hayvanlara yapılan bu vahşiçe muamele bir de kontrolsüz olarak hayvanların caddelerde çocuklarımızın üzerine saldırıp parçaladıklarını görüyoruz. Yapılacak olan hazırlık çok hassas.

Ayrıntılar geliyor...



