Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dört önemli başlık sürekli gündemimizde

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1990'dan beri MÜSİAD bünyesinde ülkesinde kalkınma harekatına destek veren, bu konuda gayret gösteren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizde son 20 yılda yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD'ın desteğini daima yanımızda hissettik.

Milletimizin iradesine kasteden tüm saldırıları birlikte püskürttük.









Hak ve özgürlüklerden ekonomideki rekorlara kadar tüm başarılarda MÜSİAD gibi kuruluşların da emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda maruz kaldığı operasyonlara rağmen birlik ve beraberlik için kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır.

Biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim... Bunları dayadığımız iki altyapı istikrar ve güvendir. Türkiye ekonomi modeli ile önceliğimiz bu 4 başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmektir.

20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Asgari ücretten memur maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla piyasalarda bir daha dengesiz döviz fiyatlamasından kaynaklanan bir dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa zamanda almayı planlıyoruz. Millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellalarına prim vermeden yatırımlarını artırmanız beklentimizdir.





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