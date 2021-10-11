Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımında bulundu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin paylaşımında, 'Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için' ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Kız Çocukları Günü" etiketiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için." ifadeleri yer aldı.


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