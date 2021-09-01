Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada büyüyen en hızlı 2. ekonomi olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren anne babalarınıza, hocalarınıza, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz ne güzel anne ve babalarsınız. Evlatlarınızla ne kadar gururlansanız azdır. Dünyada benzeri olmayan bir akademi ve fakülte binamızın açılışı yaptık.

Yurtlar bir taraftan yapılıyor. Doğrusu ben de iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu binaların bitmiş olması, resmen hizmete almak bu kardeşinizi de gururlandırdı.

Özellikle batılı ülkelerde şahit olduğumuz orantısız güç olaylarının önüne geçilecektir. Açılışını yaptığımız bu güzel eserlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu kurumları desteklemeye devam edeceğiz.

Hele hele helikopterler evlerin çatısındaki vatandaşlarımız sahil güvenliğin helikopterleriyle oradan inip, anneleri babaları çocukları hele hele sepetin içerisinde yavruları çıkartıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Dünyada bunların örneği yok. Korku nedir bilmiyorlar. Korkuyu, korkutuyorlar. Her türlü fedakarlığı yaparak. Bartın'da Sinop'ta Kastamonu'da netice aldık. Aynı şekilde Antalya'da Muğla'da bütün o yangınların içinden ve o bölgelerden vatandaşlarımızı kurtardılar. Aynı şekil Doğu Karadeniz'de Arhavi'den Rize merkeze kadar büyük başarılara imza attılar.

Dün tarihimize zaferler ayı geçen bir Ağustos ayını daha geride bıraktık. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de devletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un fethi de bizimdir.

'DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİNDEN BİRİ OLDUK'

İkinci çeyrekte. 21,7 büyüme sağladık. Savunma sanayi başta olmak üzere dün bize İHA, SİHA AKINCI vermeyenler... Artık hepsi var mı? Var. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Artık savunma sanayinde yerlilik oranını %20'lerden %80'lere çıkardık. AKINCI ile dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olduk. Bunları üretmekle kalmıyoruz bir kısmını da dost kardeş ülkelere veriyoruz.

'DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MASKESİNİ DÜŞÜRDÜ'

Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Nerede saklanırlarsa saklansınlar teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Terör örgütlerine katılımı tarihin en düşük seviyesine düşürdük. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü 2 yıllık mücadele terör örgütlerinin maskesini düşürdü. Sadece ciğerparelerine sarılma peşinde olan annelerin asil direnişi sayesinde şimdiye kadar 32 kişi örgütten kaçarak devletimizin ve annelerinin kollarına sığındı. 3 Eylül 2019'dan beri nöbet tutan Diyarbakır Anneleri selamlıyorum.

'EN HIZLI BÜYÜYEN 2. EKONOMİ OLDUK' T

Tarihimizin en başarılı operasyonları gerçekleştirmekle kalmadık aynı zaman Karabağ'da, Libya'da büyük başarılara imza attık. İnsanlık tarihinin en büyük sağlık krizlerinden biri olan koronavirüste verdiğimiz mücadele ile insanların takdirini kazandık. Büyük bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Türkiye ekonomisi büyüme trendini devam ettiriyor. Bugün açıklanan 2. çeyrek rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi 2 çeyrekte 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ekonomi oldu. Bu büyüme verisi Türkiye'nin üretim ülkesi olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi üretimimizi aylık olarak 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkat çekiyorum.

İhracat ise %70 artarak... Son 12 ayda ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. Firmalarımızın çoğu yurtdışından aldıkları siparişleri yetiştirememekten çalıştıracak adam bulamamaktan şikayet ediyor. Bu yılın ilk ayında düzenlenen yatırım teşvikleri %30 arttı. Bu teşviklerin hayata geçmesiyle 174 bin kişiye ilave iş sağlamasını bekliyoruz. Vakit yatırım üretim, ihracat ve istihdam için daha iştahlı davranma vaktidir. Her zaman bulamayacağımız bir fırsatla karşı karşıyayız. Biz sadece işimize bakıp hedeflerimize odaklanıyoruz.



