Cumhurbaşkanı Erdoğan İşten Çıkarma Yasağı'nın bir kez daha uzatıldığını duyurdu. Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı.

30 Haziran'a kadar uzatıldı

17 Mayıs'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı süresiuzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır" dedi.

Memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı ile ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 Tl'lik nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik.

Bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyoruz. Tüm bu müjdelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

2021 işsizlik maaşı oranları

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak.

Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak; İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.