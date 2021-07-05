Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 il için hazırlandı! 2050 yılına kadar...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, 'Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz' ifadelerini kullandı. Su ihtiyacı hususunda önemli konulara değinen Erdoğan, 26 adet olan yeraltı barajı sayısını da 150'ye yükselteceklerini duyurdu.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması:
Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz.
Farklı kaynaklardan elde edilen su bir kısmı hala ayakta kalan kemerler vasıtası ile şehre ulaştırılıyor İstanbulluların hizmetine sunuluyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmemizden bu yana su konusunda 41 milyar TL'nin üstünde yatırım yaptık.
Ülkemizin su kaynakları en etkin şekilde kullanma gayretindeyiz.
Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Bundan sonra suyu kapalı sistem ile kullanmanın gayretinde olacağız.
Su kaynaklarına zirai, evsel atıkların karışması ile sularımızı kirletiyor.
Şehirlerin içme suyu sıkıntısı çekmemesi için '81 İl İçme Suyu Eylem Planı' hazırlandı.
26 adet yeraltı barajı inşa ettik. Bu sayıyı 150'ye yükselteceğiz.