Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Afetler nedeniyle erteleme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Afetler nedeniyle erteleme kararı aldık

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Afetler nedeniyle erteleme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 21:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." ifadelerini kullandı.



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