Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ramazan ayına özel yasaklar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ramazan ayına özel yasaklar…

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ramazan ayına özel yasaklar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında risk haritasında kırmızıya dönen illeri açıklayarak sadece Ramazan ayına özel olarak getirilen önlemleri açıkladı. İşte son dakika haberin detayları…

29 Mart 2021, Pazartesi 20:18 Son Güncelleme:
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Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından yeni yasaklar geldi. Risk haritasında kırmızıya dönen illeri açıklayan Erdoğan, bu illerde alınacak yeni önlemleri duyurdu. İşte yeni açıklanan koronavirüs yasakları… Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapanacak mı?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

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