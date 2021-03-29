Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte Ramazan ayına özel yasaklar…

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından yeni yasaklar geldi. Risk haritasında kırmızıya dönen illeri açıklayan Erdoğan, bu illerde alınacak yeni önlemleri duyurdu. İşte yeni açıklanan koronavirüs yasakları… Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapanacak mı?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

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