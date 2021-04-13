Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısmi kapanma nedir? Seyahat yasağı çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısmi kapanma nedir? Seyahat yasağı çıktı mı?

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kısmi kapanma nedir? Seyahat yasağı çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı son dakika açıklamasında yeni gelen yasakları duyurdu. Peki şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? İzin belgesi nereden ve nasıl alınır?

13 Nisan 2021, Salı 19:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında seyahat yasağı ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek’ dedi. Erdoğan detayların bu gece yayınlanacak olan içişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulacağını belirtti.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kısmi kapanma ile ilgili yeni tedbirler:

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.

Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.

Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Uygulama yarın akşam saati ile başlayacaktır.

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