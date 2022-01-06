Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Selçukluların donanma inşasına kadar tarihimizde kendi döneminin ilki olarak birçok çalışma gerçekleştirilmişti. Osmanlı'da Avrupa ordularında yokken topçu ocakları kurulmuştur.

Makine ve kimya altında kurulan fabrikalar arzu edilen seviyede çalıştırılmamış ve savunma sanayi dışa bağımlı hale getirilmiştir. Ambargolar kendi kendine yeten bir savunma sanayi ihtiyacımızı ortaya çıkarmıştır. Yerli üretim yanında ülkeler arası ortak projelere önem verilmiştir. Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de artık hiçbir şey eskisi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir.

Bugün Türk savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların sayısı 56'dan 500'e yükseldi. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı 750'yi geçiyor Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardıkları tüm zorluklara, sabotajlara ve ambargolara rağmen bu seviyelere gelmiştir. İHA istedik vermediler; biz de BAYRAKTAR'ı AKINCI'yı yaptık. Füze istedik vermediler bizde BORA'yı ATMACA'YI yaptık. Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız.

Uydulardan uzay sistemlerine kadar olmamız gereken hangi teknoloji alanı varsa, hepsine varız. TUSAŞ geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle kendi güvenlik güçlerimize hem de dost ver kardeş ülkelere önemli sistemler kazandırdı.

Kendi mühendislerimiz alın teri ile ilk özgün helikopterimiz olan GÖKBEY'i bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Dünyadaki yerimiz güçleniyor. Milli İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.

MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Şimdi sıra milli muharip uçağımızda. Projede görev alacak 2 bin 300 kişi çalışmalarını bu merkezde üretecek. Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz. 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştireceğimiz uçağımız testlerinin ardından 2029'da TSK'da vurucu güç olarak yerini alacaktır. Bu merkez, Milli Muharip Uçak projemizin kalbi olacaktır.

"YALANLARINIZDA BOĞULACAKSINIZ"

Savunma Sanayiini her zaman ayrı bir yere koyuyoruz. Bu alana milli hasssiyetle eğiliyoruz. Zaman zaman dozu artan bir şekilde çarpıtma ve yalan kampanyalarının iftira derecesine varacak seviyede artığını görüyoruz. Tank palet fabrikası ile ilgili söyledikleri yalanları biz yüzlerine vurmaktan bıktık, onlar yalandan bıkmadılar. Biz bu yalanların amacının ülkemizin savunma sanayii hamlelerini baltalamak olduğunu biliyoruz. Yalancılara sesleniyorum, biz ülkemize hizmet etmekten yorulmayacağız ama siz bir gün mutlaka yalanlarınızda boğulacaksınız.

Geldiğimiz seviye önemlidir. Ama yeterli değildir. Çok daha ileri seviyelere ulaşmak için daha çok çalışmaya davet ediyorum. Savunma sektörüne bugüne kadar olduğunu gibi destek vermeyi sürdüreceğim. 5 bin personel ile yürütülecek bu projeler TUSAŞ ve savunma sanayinin gücüne güç katacaktır.

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