Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya vurulan ağır darbeyi şu sözlerle duyurdu:

Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı alet edenlere 15 Temmuz'da en esaslı cevabını verdik. Şimdi de terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir."