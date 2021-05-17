Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK’nın kritik ismi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK’nın kritik ismi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK’nın kritik ismi Sofi Nurettin etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı. Erdoğan açıklamasında ‘Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir’ ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 20:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'ya vurulan ağır darbeyi şu sözlerle duyurdu:

Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı alet edenlere 15 Temmuz'da en esaslı cevabını verdik. Şimdi de terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir."

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama şampiyonları
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yaşıyor
Rauf Tamer
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 bin lira ve 3 bin lira destek ödemesi alacak işletmeler hangileri? ‘Nefes kredisi’ müjdesi…