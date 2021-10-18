Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.
18 Ekim 2021, Pazartesi 23:10 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum.'' ifadesini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1450185522790420481
AA