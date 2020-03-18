Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı: İşte yeni ekonomi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıkladı.
18 Mart 2020, Çarşamba 19:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısına Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitleri hürmetle yad ederek başladı. Erdoğan, toplantıda merakla beklenen "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini de açıkladı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi:
- Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.
- Finans kuruluşlarından, istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesi adımları bekliyoruz.
- Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz paketle, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık kaynak setini devreye alıyoruz.
- Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.
- Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız.
- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.
- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.
- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
- En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz.
- Talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a kredi borçlarının nisan, mayıs, haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz.
- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.
- Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.
- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.