Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
24 Aralık 2021, Cuma 14:06 Son Güncelleme:
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Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak başladı.
CUMA NAMAZINI YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ'NDE KILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)