Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Calderon’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon’u kabul etti.

11 Ocak 2022, Salı 18:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Calderon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon’un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ANKARA (İHA)

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