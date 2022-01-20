Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador liderini resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador liderini resmi törenle karşıladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador liderini resmi törenle karşıladı

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

20 Ocak 2022, Perşembe 17:29 Son Güncelleme:
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EL Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde ilk kez yapılacak ziyaretteki görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler, tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ayrıca Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli metinlerin imzalanmasının da gündemde yer aldığı belirtildi.

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