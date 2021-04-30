Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Elazığ’da iftarda misafir olduğu aileyle telefon görüşmesi yaptı.

30 Nisan 2021, Cuma 23:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tunceli’deki ziyaretlerinin ardından Elazığ’a gelen Bakan Kurum, geçen yıl 24 Ocak’ta yaşanan, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören ve Aksaray Mahallesi’nde yeni yapılan TOKİ konutlarına yerleşen Sedat ve Gülsema Erdoğan çiftini ziyaret etti. Aileyle iftar yapan Kurum, Sedat Erdoğan ile eşi, 3 çocuğu ve aile yakınlarıyla sohbet etti. Bakan Kurum, daha sonra aileyi, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Sedat ve ablası Kaviye Erdoğan ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ramazanlarını tebrik ederek, "Rabb’im inşallah ramazan-ı şerife bizleri kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun, deprem felaketini bizlere tekrar yaşatmasın." dedi. Kaviye Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Rabb’im sizden bin kere razı olsun. Sebep olanlardan, Bakanımdan, Valimizden, Belediye Başkanımızdan, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim, size dua ediyoruz, gece gündüz hepinize dua ediyoruz. Şu an o kadar duygulandım ki anlatamam." diye konuştu. Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Erdoğan çiftinin çocukları Nejla Ebra, Ebru Sena ve Yusuf Berat’a tablet hediye etti. Bakan Kurum’a ziyaretinde, Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut eşlik etti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
17 günlük kamp
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akşam yemeğinden zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı