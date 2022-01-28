Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışında konuştu

28 Ocak 2022, Cuma 14:43 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yapıyoruz. Burada emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum. Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyoruz.

Burada Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde böyle bir mabedin olması, üniversitemizin manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli.

İnşallah bu mescidin, bu caminin yapımında emeği olanları tekrar tebrik ediyorum, öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet iyi olduğunu gördüm.

Mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz.

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