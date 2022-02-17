Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir video ile yaptığı paylaşımında "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı…" ifadelerini kullandı.



