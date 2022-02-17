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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son paylaşımda "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı…" ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir video ile yaptığı paylaşımında "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı…" ifadelerini kullandı.


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