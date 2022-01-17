Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camii açılışında konuştu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’da TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Laç’da inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirmeleri ve Arnavutluk Meclisi’ne hitabının ardından restorasyonu TİKA tarafından yaptırılan Ethem Bey Camii’nin yeniden ibadete açmalarının bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, Türkiye’nin ve Arnavutluk’un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii’nin aynı zamanda Tiran'ın mücevheri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek, her bir noktasına, her bir zerresine el emeği, göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, hamdolsun, bugün o eski ihtişamına, o mimari zarafetine yeniden kavuşuyor. Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar’da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimarisi bakımından da Osmanlı dönemi usullerini günümüze taşıyan en güzide yapılar arasında yer alıyor” dedi.


İHA

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