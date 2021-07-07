Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak

Cuma günü Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek. Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Partili-partisiz
Rauf Tamer
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Büyükelçinin gözünden Suriye
Murat Çelik
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meclis kulisleri hareketlendi! Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılacak mı?