Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyatları zabıtaya bildirin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin yeni yasama yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Yeni yönetim sistemine göre hazırlanan ilk bütçeyi iki hafta sonra Meclis’e göndereceklerini belirten Erdoğan, komisyonlarda ve Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi. Yeni bütçeyle ekonomiyi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, iş dünyasına ve üreticilere “Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Stokları basmak devlet olarak görevimizdir” çağrısı yaptı.

LİYAKAT ESASTIR

AK Parti’nin yerel seçimlerde en isabetli adayları belirlemesi gerektiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Kimse ‘Bu benim yakınımdır’ diye aday teklifiyle gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır. Halkına tepeden bakan, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Tevazu sahibi, hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK’ya bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açıktır.”