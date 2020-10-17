Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
17 Ekim 2020, Cumartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.