Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde müjdeyi açıkladı

Erdoğan, çarşamba günü bahsettiği 'müjdeyi' birazdan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni müjdelerin geldiğini duyurmuştu. Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız demişti.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

320 milyar metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, şu ana kadar en büyük hidrokarbon kaynağımızdır.

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Tuna-1'de keşfettiğimiz doğalgazı burada kurulacak platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak, ülkemizin sistemine entegre edeceğiz.

Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğalgazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır.

Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.







