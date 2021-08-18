Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik.

Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.

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