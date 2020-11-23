Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Fikirtepe için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fikirtepe için talimat verdi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fikirtepe için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikirtepe ile ilgili talimatını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." dedi.

23 Kasım 2020, Pazartesi 16:35 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum açıklamasında şunları söyledi;

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz.

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Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.

60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

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