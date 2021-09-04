Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan´da gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda üçüncülük maçında Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
04 Eylül 2021, Cumartesi 21:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."
DHA
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