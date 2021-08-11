Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" diyen Erdoğan canlı yayında fındık alım fiyatını açıkladı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 22:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında fındık alım fiyatını açıkladı. Erdoğan "Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık" diyerek "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.

Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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