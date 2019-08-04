Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

"FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, 'Afrin'e girmeyin' diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var" dedi.



