Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galler maçında millileri yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galler maçında millileri yalnız bırakmadı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galler maçında millileri yalnız bırakmadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

16 Haziran 2021, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı.

Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.

İlgili Haberler
Türkiye 0 - Galler 2 (Maç sonucu)


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zirveden kalan
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Türk Şehitliği’ni ziyaret etti