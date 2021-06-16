Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galler maçında millileri yalnız bırakmadı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile karşılaşmayı tribünden takip etti.
16 Haziran 2021, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı.
Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri de mücadeleyi tribünden izledi.
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