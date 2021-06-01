Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi resmi törenle karşıladı.

01 Haziran 2021, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaretteki görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.


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